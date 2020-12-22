Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Karakol çıkışı husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.