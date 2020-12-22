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- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Karakol çıkışı husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 22.12.2020 - 17:59
- Güncelleme : 22.12.2020 - 18:07
İstanbul'da iki farklı kurye firması çalışanı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Bunun üzerine taraflardan birine mensup iki kişi, Şişli ilçesindeki karakola giderek şikayette bulundu.
KARAKOL ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRI
Şahıslar, karakol çıkışında ise husumetli oldukları kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
2 YARALI
Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı