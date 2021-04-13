Euro
9.6884
-0.29%
Dolar
8.1456
-0.05%
Altın
452.57
-0.33%
Borsa
1.36
-1.12%
Bitcoin
508.526
3.39%
EXEN Coin
23.57
1.68%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

    Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, metro istasyonunda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Şahsın ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından arandığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

    Şişli Mecidiyeköy’de E.Y. isimli bir şahıs, devriye gezen polisin uygulama yaptığını görünce geri dönerek bir anda kaçmaya başladı.

    Şüphe çeken şahsın peşine polis düşünce, kovalamaca başladı.

    GBT TARAMASI YAPILDI

    Şahıs metro istasyonu içerisinde yakalandı.

    Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahsın, daha önce Maltepe’de tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edildi.

    Şahsın kaçarken cebinde bulunan poşetten düşen maddelerin ise uyuşturucu olduğunu belirlendi.

    Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı #1

    3 BİN 469 LİRA CEZA VERİLDİ

    Gözaltına alınan E.Y., 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince sokağa çıkma yasağına muhalefet etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası aldı.

    Tahkikat işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edildiği öğrenilen şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı #2

    KAMERALARA YANSIDI

    E.Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kovalamaca anlarından geriye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

    Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı #3

    Şişli’de polisi görünce kaçan şüpheli, metro istasyonunda yakalandı VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir