Şişli’de polisi görünce kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, metro istasyonunda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Şahsın ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Şişli Mecidiyeköy’de E.Y. isimli bir şahıs, devriye gezen polisin uygulama yaptığını görünce geri dönerek bir anda kaçmaya başladı.

Şüphe çeken şahsın peşine polis düşünce, kovalamaca başladı.

GBT TARAMASI YAPILDI

Şahıs metro istasyonu içerisinde yakalandı.

Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahsın, daha önce Maltepe’de tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edildi.

Şahsın kaçarken cebinde bulunan poşetten düşen maddelerin ise uyuşturucu olduğunu belirlendi.

3 BİN 469 LİRA CEZA VERİLDİ

Gözaltına alınan E.Y., 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince sokağa çıkma yasağına muhalefet etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası aldı.

Tahkikat işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edildiği öğrenilen şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.

KAMERALARA YANSIDI

E.Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kovalamaca anlarından geriye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Şişli’de polisi görünce kaçan şüpheli, metro istasyonunda yakalandı VİDEO