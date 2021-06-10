Şişli'de poşetle taşıdığı 6 adet koronavirüs aşısını satmaya çalıştı

Elindeki poşetin içinden 6 adet koronavirüs aşısı çıkan K.D. ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş., gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 39 yaşındaki K.D.'yi durdurdu.

K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-BioNTech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi.

BAŞKA BİRİNE SATACAKTI

K.D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan 33 yaşındaki M.Ş. aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.













