Şişli'de rezidansa uyuşturucu baskını

Rezidansta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu iki şüpheli baskın sonucu gözaltına alındı.

İstanbul polisi, Şişli ilçesine bağlı Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan rezidansın içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Baskında yabancı uyruklu A.A. ile K.H. gözaltına alınırken, rezidansta yapılan aramalarda, 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar, 8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana, 12 bin 910 lira 6 bin 325 dolar, bin 200 euro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi.