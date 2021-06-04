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Şişli'de rezidansa uyuşturucu baskını
Rezidansta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu iki şüpheli baskın sonucu gözaltına alındı.
- DHA
- 04.06.2021 - 13:59
İstanbul polisi, Şişli ilçesine bağlı Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan rezidansın içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Baskında yabancı uyruklu A.A. ile K.H. gözaltına alınırken, rezidansta yapılan aramalarda, 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar, 8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana, 12 bin 910 lira 6 bin 325 dolar, bin 200 euro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi.