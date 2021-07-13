Çalıştığı hastanenin önüne park ettiği 200 bin liralık motosikleti çalınan sağlık çalışanı, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini izleyerek motosikletini buldu.

İstanbul’un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir hastanede çalışan Turgut Güneş, 200 bin liralık motosikletini cadde üzerine park etti.

Bölgeye plakasız motosikletle gelen 3 kişi, Güneş’in motosikletini gözlerine kestirdi.

Plakasız motosikletin sürücüsü beklerken, diğer 2 kişi park halindeki motosiklete yöneldi.

AYAKLARI İLE DİREKSİYON KİLİDİNİ KIRDI

Şüphelilerden biri motosiklete çıkarken diğeri ayakları ile direksiyon kilidini kırdı.

Şüpheliler motosikleti iterek götürdü.

Plakasız motosikletin sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı.

25 SANİYEDE ÇALINDI

25 saniyede gerçekleşen hırsızlık olayı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sağlık çalışanı Güneş, motosikletinin çalındığını öğrenir öğrenmez polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

APARTMAN OTOPARKINDA BULDU

Güneş, şüphelilerin güzergahlarındaki kamera görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin izini süren Güneş, motosikletini 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Zincirlidere Caddesi’ndeki bir apartmanın otoparkında üzeri örtülü halde buldu.

Güneş, polise haber vererek motosikletini teslim aldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli’de sağlık çalışanı, çalınan motosikletini iz sürerek buldu VİDEO



“HERHANGİ BİR APARTMANIN BAHÇESİNE BIRAKIYORLARMIŞ”

Turgut Güneş, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü arkadaşlar aradı, 'abi motosikletin çalındı' dedi. Hemen aşağıya indim. Kalabalık bir caddedeyiz. Motosikletin çalınması insana şok etkisi yaratıyor. Sıcağı sıcağına kendimiz bir araştıralım dedik. Eşimize dostumuza sorduk, bu hırsızlık işleri nasıl oluyor diye. Birkaç bilgi aldık. Motosiklet hırsızları motosikleti çalınca birkaç gün herhangi bir apartmanın bahçesine bırakıyorlarmış. GPRS sistemi varsa gelip motosikleti alsınlar diye. Yoksa hırsızlar iki üç gün sonra gelip motosikleti tekrar alıyorlarmış.

"MOTOSİKLETİN GİDİŞ GÜZERGAHINI BELİRLEDİK”

Çevredeki esnaftan rica ederek kamera kayıtlarını izledik. Motosikletin gidiş güzergahını belirledik. Güzergahı takip ettikten sonra yaklaşık 1 buçuk kilometre sonra ara sokakta, üstü branda ile örtülmüş bir şekilde apartmanın otoparkında buldum. Biz sokak sokak gezerek motoru bulduk. 25 saniyede motosikleti çalıyorlar, bizim vale arkadaşlar ne olduğunu anlamıyorlar. Sonradan jeton düşüyor. Hala şoktayız.”