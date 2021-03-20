Şişli’de sahte estetik merkezine baskın düzenlendi

Müşterileri 'dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandırarak mağdur eden sahte estetik merkezinde çalışan yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan sağlık çalışan Gamze Nur, Şişli’de bulunan güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle ameliyat olmuş, 2 hafta sonra yüzünde oluşan hasar ile şok yaşamıştı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gamze Nur ile birlikte birkaç kişinin de mağdur olmasının ardından güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yeri ile ilgili çalışma başlattı.

RUHSATSIZ İŞ YERİNE POLİS BASKINI

Ekipler merkezin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki lüks rezidansta, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine dün öğle saatlerinde sahte güzellik merkezine baskın düzenledi.

Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören Şişli polisi, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R’den işyeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.

KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Doktor olduğunu iddia eden kadınların iş yerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine iş yeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu”nun ilgili maddesi gereği mühürlendi.

SAHTE DOKTORLARA GÖZALTI

M.U. ve N.R. ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınması adli işlemleri yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

'DÜNYACA ÜNLÜ DOKTOR' YALANIYLA BİNLERCE DOLAR KAZANDILAR

Öte yandan, iki kadının kendilerini “estetik doktoru” olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı. Eğitim verme yeterlilikleri ve eğitim izinleri olmayan doktor olmadıkları öğrenilen kadınların yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi.

Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı bilgisine ulaşıldı.