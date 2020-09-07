Dolar
7.4299
-0.047%
Euro
8.8075
-0.0295%
Altın
1935.03
0.0568%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.366
0.0095%
Bitcoin
76641.68
-4.1388%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Şişli'de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı

    İstanbul Şişli'de nikah salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 02:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı

     

    İstanbul'ü Şişli ilçesinde belediyeye bağlı nikah salonu önünde, bir süredir kendini Şişli Belediyesi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin düğün sahiplerinden para aldığı ihbarı ve vatandaşların artan şikâyetleri üzerine belediye görevlileri harekete geçti.

    SAHTE GÖREVLİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Sahte görevliyi bir süre takip eden Şişli Belediyesi güvenlik görevlileri, hakkında çok sayıda ihbar bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Adının E. M. olduğu öğrenilen sahte görevli, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    SADECE BAHŞİŞ ALMIŞ

    Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken “Ben sadece bahşiş aldım" dedi.

    Şişli de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı #1

    Şişli de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı #2

    Şişli de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı #3

    Şişli de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı #4

    Şişli de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir