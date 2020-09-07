Şişli'de sahte görevli, düğün sahiplerinden para alırken yakalandı

İstanbul Şişli'de nikah salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul'ü Şişli ilçesinde belediyeye bağlı nikah salonu önünde, bir süredir kendini Şişli Belediyesi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin düğün sahiplerinden para aldığı ihbarı ve vatandaşların artan şikâyetleri üzerine belediye görevlileri harekete geçti.

SAHTE GÖREVLİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sahte görevliyi bir süre takip eden Şişli Belediyesi güvenlik görevlileri, hakkında çok sayıda ihbar bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Adının E. M. olduğu öğrenilen sahte görevli, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SADECE BAHŞİŞ ALMIŞ

Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken “Ben sadece bahşiş aldım" dedi.