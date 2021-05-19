Şişli'de scooter sürücüsüyle moto kurye çarpıştı

Trafikte şerit değiştirmek isteyen scooter kullanıcısı motosikletliyle boş yolda çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi üzerinde elektrikli scooter ile seyir halinde olan ve bir anda en sol şeride geçmek isteyen Ömer Gümüş, 34 JL 7191 plakalı motosikletle seyir halinde olan Murat Kaya ile çarpıştı.

Kaza sonucu Kaya ve Gümüş yere savrularak yaralandı.

BOŞ YOLDA KAZA YAPTILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralıları gören özel bir tıp merkezinin çalışanları ise hafif yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların seferber olduğu olay sonrası yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.