Üzerlerinde silah ve bıçak olan 6 kişi, girdikleri Suriye uyruklu ailenin evinde tehditler savurup bir miktar para, altın ve cep telefonunu gasbederek kaçtı. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’un Şişli ilçesi İnönü Mahallesi Nalbant Sokak'ta bulunan bir eve gelen ve üzerlerinde silah ile bıçak olan Suriye uyruklu 6 şüpheli, yine Suriye uyruklu olan evdeki aileye tehditler savurdu.

Silah ve bıçakla aileyi tehdit eden şüpheliler, aileden bir miktar para, altın, gümüş yüzükler, tablet ve cep telefonu gasbederek kaçtı.

Gaspçıların ayrılmasının ardından aile, 155’i arayarak durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek gaspçıların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, şahısların ikametlerini takibe aldı.

Bayrampaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Şişli’de şüphelilerin gasp için eve girdikleri, çıktıkları ve sokakta oldukları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli’de Suriyeli ailenin evine girip, gasbettiler ViDEO