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    Şişli’de taksici aracında unutulan kredi kartıyla yakıt aldı

    Bindiği takside kredi kartını düşüren kadın, harcama yapıldığını fark etti. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis, müşterisinin takside düşürdüğü kredi kartı ile yakıt alan taksi şoförünü yakalandı.
    • 09.06.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:00
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    Şişli’de taksici aracında unutulan kredi kartıyla yakıt aldı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü bindiği takside kredi kartını düşüren H. A., aynı gün akşam saatlerinde kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonundan 600 lira değerinde harcama yapıldığını fark etti.

    H. A.'nın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Gözaltına alındı, serbest kaldı

    DHA’nın haberine göre yapılan incelemede, K. S. isimli taksi şoförünün taksisinde bulduğu H. A. 'ya ait kredi kartı ile yakıt aldığı tespit edildi.

    Yapılan çalışma sonucunda taksi şoförü K. S., yakalanarak gözaltına alındı.

    Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

    Şişli’de taksici aracında unutulan kredi kartıyla yakıt aldı VİDEO

    Şişli’de taksici aracında unutulan kredi kartıyla yakıt aldı #1

    Şişli’de taksici aracında unutulan kredi kartıyla yakıt aldı #2


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