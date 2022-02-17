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    Şişli'de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti

    Polis ekiplerinin yaptığı araç denetiminde kemer takmadığı gerekçesiyle ceza yazılan taksi şoförü, cezanın yazılmasının ardından yine kemersiz yolculuk yaptı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:43
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    Şişli'de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, araç denetimi gerçekleştirdi.

    Ekipler, Mecidiyeköy'de taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması üzerine harekete geçti.

    Aynı bölgede taksicilerin turist seçmesi ve taksimetre açmaması gibi konular başta olmak üzere denetime neden oldu.

    Taksilerin yanı sıra trafik kuralı ihlali yaptıkları tespit edilen sivil araçlar da durdurularak denetlendi.

    CEZA YEDİ KURAL TANIMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

    Denetim noktasında durdurulan ve emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi sürücüsü, daha sonra yine kemer takmayıp kural tanımadan yoluna devam etti. Abart egzoz nedeniyle ceza yazılan bir sürücü de "İnsanları rahatsız edecek kadar abartılı bir şey yok, 1.800 lira ceza yazıldı. Bu hak mı, zorla cebimizden parayı alıyorlar." diye isyan etti.

    Şişli'de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti VİDEO

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #1

    "SADECE 2 DAKİKA KONUŞTUM"

    Telefonla konuştuğu tespit edilip denetim noktasında durdurulan bir taksici de "Eşim aradı cevap vermek zorunda kaldım, sadece 2 dakika konuştum en azında puan cezası yazmayın" diye polise dil döktü. Ceza yazılan sürücü, "Bu boş bir ceza, 15 puanım düşürüldü. Emniyet kemerim takılı, hızım yok ama telefonla konuştuğum için ceza yazıldı. Benim günlük kazancım bile bu kadar değil 427 ceza yazılmış." diye konuştu.

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #2

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #3

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #4

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #5

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #6

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #7

    Şişli de taksici, kemerden ceza yedikten sonra kemer takmadan gitti #8


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