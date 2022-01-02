Şişli’de taksiciye dayak

Yabancı uyruklu bir şahıs, taksi durağında taksi olmaması sebebiyle durak çalışanı yaşlı adamı tekme tokat dövdü. Yaşlı adamın başına dikiş atılırken, gözaltına alınan saldırgan serbest bırakıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde Yaşar Tiryaki’nin (67) çalıştığı taksi durağına eşi ve çocuğuyla birlikte gelen 30’lu yaşlarında yabancı uyruklu şahıs, taksi istedi.

Tiryaki’nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı.

10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki’ye saldırmaya başladı.

YERDE TEKMELEYİP, DİŞLERİNİ KIRDI

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki’ye önce yumruk attı.

Şahıs, aldığı darbeyle yere düşen yaşlı adamı, yerde tekmelemeye devam etti.

Saldırgan, Tiryaki’nin ağzında bulunan porselen dişlerini de kırdı.

Şişli’de taksi durağı çalışanını döven şahıs serbest bırakıldı ViDEO

POLİSE TESLİM ETTİLER

Olayın ardından kaçmaya başlayan ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki’nin başına dikiş atıldı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Taksi olmadığı gerekçesiyle darbedilen Yaşar Tiryaki, yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

“BEKLEDİ BEKLEDİ DAHA SONRA BANA SALDIRDI”

Yaşadığı saldırı ile ilgili konuşan Yaşar Tiryaki, “Taksi kaoslarını milletimiz biliyor. Biz duraklar olarak, saldırılara uğruyoruz. Niçin saldırıya uğruyoruz? Görüyorsunuz ki durakta zaman zaman taksi bulamıyoruz ve bulamadığımız zaman ‘niye yok’ deniliyor hatta bunun ötesinde hakaret ve küfürlerle karşılaşıyoruz. Kendimizi savunmak yerine araç olmadığını ifade etmeye çalıştığımız halde saldırıyorlar. Geçenlerde ben saldırıya uğradım, darbedildim. Darbeden vatandaş karşı sokaktan kaçtı gitti, beni hastaneye götürdüler. Bazen öğle saatlerinde, değişim saatlerinde duraklarda taksi olmayabiliyor. Olayın sebebi de bu, ‘taksi yok bekleyeceksiniz’ demekten başka bir çaremiz yok.

“RAPORLARIMIZ ELİMİZDE, İFADE TUTANAKLARI KARAKOLDA”

Ben art niyetli olduğu kanaatindeyim çünkü bekledi bekledi daha sonra bana saldırdı, müdahale etmeye kalksam da durağın kapısından içeri girip saldırmaya kalktı. Kendisine anlatıyorum, ‘şu anda taksi yok bekleyin’ diyorum ‘niye yok’ diyor. Bazen aşağıdaki tüneller kapanıyor, kapandığı zaman sirkülasyon olmuyor, araçlar gelemiyor ki zaten trafiği de biliyorsunuz herkesin sıkıntı çektiği bir durum. Bu sefer de ‘taksi neden yok’ diye kapıdan içeriyi girmeye çalıştı ve bana saldırdı. Şikayetçi olduk, olay adliye ve karakola intikal edildi. Raporlarımız elimizde, ifade tutanakları karakolda, olay da bundan ibarettir.” dedi.