Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıktılar

Taksiyle geldikleri apartmandaki evden soygun yapan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde daha önceden belirledikleri bir apartmanın önüne gelen taksili 4 hırsızdan 2'si içeriye girerken, diğer şüpheli araçta bekleyerek gözcülük yaptı.

DAİREYİ SOYUP TAKSİYLE KAÇTILAR

Apartmandaki bir eve giren şüpheliler bir süre içeride kaldıktan sonra, bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çalarak aşağıya indi. Kendilerini bekleyen taksiye binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen, taksi sürücüsü R.K ve şüpheli Ş.A yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan taksinin araç kamerası kayıtları ortaya çıktı.