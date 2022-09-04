Aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Taraflardan birisi, husumetlisini defalarca bıçaklarken o anlar, kayıt altına alındı.

İstanbu'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet oldukları öğrenilen 2 kişi, sokakta karşı karşıya geldi.

İkili arasında yaşanan sözlü tartışma, daha sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

İHA'nın haberine göre; şahıslardan birisi, elindeki bıçakla husumetlisini defalarca bıçakladı.

O anlar kaydedildi

Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı

