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    Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı

    Aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Taraflardan birisi, husumetlisini defalarca bıçaklarken o anlar, kayıt altına alındı.
    • 04.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 17:53
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    Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı

    İstanbu'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet oldukları öğrenilen 2 kişi, sokakta karşı karşıya geldi.

    İkili arasında yaşanan sözlü tartışma, daha sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

    İHA'nın haberine göre; şahıslardan birisi, elindeki bıçakla husumetlisini defalarca bıçakladı.

    O anlar kaydedildi

    Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı

    Şişli de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı #1

    Şişli de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı #2


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