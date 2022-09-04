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- Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirine girdi. Taraflardan birisi, husumetlisini defalarca bıçaklarken o anlar, kayıt altına alındı.
- 04.09.2022 - 17:50
- Güncelleme : 04.09.2022 - 17:53
İstanbu'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet oldukları öğrenilen 2 kişi, sokakta karşı karşıya geldi.
İkili arasında yaşanan sözlü tartışma, daha sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.
İHA'nın haberine göre; şahıslardan birisi, elindeki bıçakla husumetlisini defalarca bıçakladı.
O anlar kaydedildi
Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı