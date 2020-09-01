Araçtan cep telefonu çaldıktan sonra kaçan hırsızın, peşinden 3 kilometre koşan Yunus polisi tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde reklam panosu değiştiren işçilerin anahtarını üstünde unuttukları araca giren bir hırsız, cep telefonu çaldı. Bu sırada anahtarı unuttuğunu fark eden sürücü aracın yanına geldiğinde hırsızı görüp, peşinden koşmaya başladı.

O sırada durumu fark eden Yunus polisi de, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

3 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızın peşinden koşan Yunus polisi yaklaşık 3 kilometre peşinden koştuğu hırsızı Fulya'da yakaladı.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan şüphelinin üstünden çalınan cep telefonu çıktı. Destek ekiplerin gelmesiyle polis aracına alınan hırsız karakola götürüldü.

Şişli'de telefon çalan hırsız, kovalamacayla yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.