İş bulma vaadiyle Perpa Ticaret Merkezi'ne götürdüğü kişilerin telefonlarını isteyen hırsız, kendi telefonunu unuttuğunu söyledi. Yalanla aldığı telefonu çalıp yakalanan hırsız, serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Salı günü saat 10.00 sıralarında İstanbul Şişli Perpa Ticaret Merkezi’ne, Aziz T. isimli şahıs iş bulma vaadiyle kandırdığı O.U.’yu getirdi.

Ardından planını gerçekleştirmek için harekete geçen Aziz T., cep telefonunu unuttuğu söyleyerek O.U.’dan cep telefonunu istedi.

Telefonu alan Aziz T., telefonla konuşuyormuş gibi yaparak iş merkezinden çıktı.

GERİ GELMEYİNCE GÜVENLİĞE SÖYLEDİ

Bir süre sonra O.U.‘dan telefonunu alan Aziz T. geri gelmeyince durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

İŞ VAADİYLE KANDIRIP TELEFONUNU ÇALDI

Kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilileri, şüphelinin iş merkezinde dolaştığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı durdurarak ofiste üst aramasını yaptı.

Aramalar sonucunda şahsın üstünden O.U.’ya ait cep telefonunu çıktı. O.U.’nun şüpheli şahıstan şikayetçi olması üzerine Aziz T. ise Şişli polisi tarafından gözaltına alındı.

Şişli'de telefon unutma yalanıyla hırsızlık yapan şahıs yakalandı VİDEO



DOLANDIRICI, SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen Aziz T.’nin yapılan GBT kontrolünde, geçtiğimiz 22 Eylül'de Şiili İzzetpaşa Mahallesi İzzetpaşa Parkı'nda tanıştığı M.A.'ya iş bulma vaadinde bulunarak Perpa Ticaret Merkezi'ne götürdüğü ve burada aynı yöntemle cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak “dolandırıcılık” suçundan adli işlemi ile yapılan Aziz T., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Hırsızın ticaret merkezinde dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.