Şişli'de trafik kazası: Taksiler birbirine girdi

Işık ihlali yaptığı öne sürülen bir taksici, başka bir taksiye çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen taksi şoförü Hasan Öztürk, Taksim yönüne dönen Mehmet Elitaş'ın kullandığı taksiye çarptı.

YOLCULAR PANİĞE KAPILDI

Kaza nedeniyle taksilerde bulunan yolcular panik yaşadı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından olay yerinden ayrıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri araçları yönlendirerek trafiği açmaya çalıştı. Duraktaki yolcular ise uzun süre otobüslerin gelmesini bekledi. Trafik, taksilerin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

"İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kazaya karışan taksi şoförü Mehmet Elitaş, "Ben yeşil ışıkta Taksim yönüne doğru dönüyordum. O sırada diğer taksi kırmızıda geçmiş. Görmediğini söyledi. Dalgınlıkla veya müşteri o sırada bir şey sordu. Çok şükür en azından maddi hasarlı kaza oldu. Bende de diğer takside de yolcu vardı. Ama yolculara bir şey olmadı. İstanbul trafiğini biraz sıkıntıya soktuk. O yüzden herkesten özür diliyoruz." dedi.