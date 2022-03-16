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    Şişli'de trafikte çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere savruldu

    Trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, taraflardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düştü.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 11:14
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    Şişli'de trafikte çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere savruldu

    İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey'deki Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafikte iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı.

    TEKME VE YUMRUKLA YOLA SAVRULDU

    Çıkan kavgada taraflardan biri karşı tarafın yumruğuyla yere düştü. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu.

    Şişli de trafikte çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere savruldu #1


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