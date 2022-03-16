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Şişli'de trafikte çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere savruldu

Şişli'de trafikte çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere savruldu

Trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, taraflardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düştü.