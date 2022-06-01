Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada

İki sürücünün birbirlerine yumrukla saldırdığı yol kavgası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerine yaşanan olayda, aynı yönde giden iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

DHA'nın haberine göre; tartışmanın ardından araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

Yumruk yumruğa yol kavgası

Birbirlerine yumruk atmaya ve vurmaya çalışan iki sürücü, araya giren diğer sürücülerin tarafından sakinleştirildi.

Daha sonra sürücüler, otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikte yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





















