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    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada

    İki sürücünün birbirlerine yumrukla saldırdığı yol kavgası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 01.06.2022 - 10:28
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    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada

    İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerine yaşanan olayda, aynı yönde giden iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; tartışmanın ardından araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

    Yumruk yumruğa yol kavgası

    Birbirlerine yumruk atmaya ve vurmaya çalışan iki sürücü, araya giren diğer sürücülerin tarafından sakinleştirildi.

    Daha sonra sürücüler, otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikte yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #1

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #2

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #3

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #4

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #5

    Şişli’de trafikte yol verme kavgası kamerada #6


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