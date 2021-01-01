Şişli'de, turist rehberi olduğunu iddia eden şahıs cezadan kurtulamadı

Şişli'de, turist rehberi olduğunu iddia eden şahıs cezadan kurtulamadı

Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu şahıs ceza kesilmemesi için polise yalvardı. Polisin ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’ dediği şahsa, 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de 80 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimleri devam ediyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yapılan denetimlerde bir servis minibüsünü durdurarak sürücünün evraklarını kontrol eden polis, yanındaki şahsın evraklarını gösterememesi üzerine araçtan inmesini söyledi.

CEZADAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Neden dışarıda olduğunun sorulması üzerine turist rehberi olduğunu iddia eden Abdulhadi D., eve gittiğini söyleyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ardından şahıs hakkında cezai işlemlerin uygulanması için polis aracına geçildi. Burada müdürünü arayan şahıs, polis memurunu ikna etmesi için telefonu verdi.

Şişli'de, turist rehberi olduğunu iddia eden şahıs cezadan kurtulamadı VİDEO

"BU ÜLKENİN KURALLARINA GÖRE HAREKET EDECEKSİN"

Polisin durumu ifade etmesinin ardından cezai işlem uygulandı. O esnada dokuz yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyen şahsa polis, “9 yıldır bu ülkede bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o zaman bu ülkenin şartlarına ve kurallarına göre hareket edeceksin.” dedi.

3 BİN LİRA CEZA

Polise adeta yalvaran Abdulhadi D.’ye ‘Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet’ suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde ehliyetini yanında bulundurmayan sürücüye de cezai işlem uygulandı.