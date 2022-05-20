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    Şişli'de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı

    İstanbul Şişli'de bir AVM'nin önünde tırnakçılık ve el çabukluğu yöntemiyle turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici gözaltına alınırken, o anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
    • 20.05.2022 - 23:48
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    Şişli'de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı

    İstanbul'da babancı turistleri hedef alan iki taksici, Şişli’deki bir AVM’nin önünde araçlarına binen Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov ve Libya uyruklu Mohammed Mıftah Abudhaır’ın toplam 2 bin 800 dolar ve 300 TL’sini çaldı.

    MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Libya Uyruklu Mohammet Mıftah Abudhaır yanında bulunan arkadaşıyla birlikte taksiye bindi.

    Şişli'de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı - VİDEO

    Bin 500 dolar ve 300 lirasını çaldı

    DHA'nın haberine göre; taksicinin, yola çıkmadan pazarlık yaptığı turistlerin verdikleri paraları, "Bunlar sahte, yırtılmış bunlar, burada geçmez, sadece AVM’de kullanabilirsiniz bu paraları" diyerek, el çabukluğu ve tırnakçılık yöntemiyle Abudhaır’ın bin 500 dolar ve 300 lirasını aldı. Taksici, ardından geri kalan paralarını iade edip turistleri taksiden indirdi.

    Şişli de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı #1

    Aynı yöntemle bir başka turisti de kandırıldı

    Yine aynı AVM önünde 16 Mayıs’ta meydana gelen başka bir olayda ise hedefte Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov vardı. Jalolov’unda bin 300 doları aynı yöntemle çalındı. O anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Şişli de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı #2

    Polis, MOBESE görüntüleriyle taksicileri buldu

    İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve izlenen MOBESE kamera görüntülerinin ardından olay gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Y. ve Emre B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Şişli de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı #3

    Şişli de turistlerin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici yakalandı #4


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