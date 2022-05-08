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    Şişli'de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı

    Ukraynalı turistin cep telefonunu çalan şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanırken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 08.05.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 15:57
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    Şişli'de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, konuşma bahanesiyle Ukraynalı kadın turistin yanına yaklaştı.

    Tercüme uygulamasını kullanma bahanesiyle turistin telefonunu alan şahıs, koşarak kaçmaya başladı.

    Peşinden koştu yaklayamadı

    Kadın turist zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı.Turistin şikayetçi olması üzerine polis tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

    Hırsız tutuklandı

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri aynı gün şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli'de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı ViDEO

    Şişli de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı #1

    Şişli de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı #2


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