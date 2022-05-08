Ukraynalı turistin cep telefonunu çalan şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanırken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, konuşma bahanesiyle Ukraynalı kadın turistin yanına yaklaştı.

Tercüme uygulamasını kullanma bahanesiyle turistin telefonunu alan şahıs, koşarak kaçmaya başladı.

Peşinden koştu yaklayamadı

Kadın turist zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı.Turistin şikayetçi olması üzerine polis tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Hırsız tutuklandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri aynı gün şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de Ukraynalı kadının telefonunu çalan hırsız yakalandı ViDEO