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    Şişli'de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü

    Şişli'de üst geçitteki elektrik kablolarının bulunduğu boru yola düştü.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 18:09
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    Şişli'de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü

    İstanbul'un Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitteki elektrik kablolarının olduğu boru yola düştü.

    Bu nedenle yoldan geçemeyen sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında trafik akışı tek şeritten sağlandı. Çalışmalar sırasında trafik yoğunluğu oluştu.

    KEPÇEYLE KALDIRILDI

    Bölgeden geçen kepçe operatörünün ekiplere yardım etmesiyle kablolar kaldırılarak yerine konuldu. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

    Şişli'de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü VİDEO

    Şişli de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü #1

    Şişli de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü #2

    Şişli de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü #3

    Şişli de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü #4

    Şişli de üst geçitten yola elektrik kablosu düştü #5

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