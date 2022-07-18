Şişli’de yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu

Yüksekten düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadın, otelde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle gece saat 01.30 sıralarında yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

1 şüpheli gözaltında

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İnceleme sürüyor

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.