Bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan kadının, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle suç kaydı olduğu belirlendi.

25 Mayıs günü İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye kuyu Sokak’ta bir evden hırsızlık ihbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İkamette inceleme yapan ekipler, binanı çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin F.K. isimli kadın olduğu belirlendi.

YAKALANDI

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler 2 Haziran günü Güvenler Sokak içerisinde F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU ÇIKTI

Emniyette incelemesi yapılan F.K.’nin aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretinde olduğu 15 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından F.K. Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Şişli'de yakalanan hırsızın, Cumhurbaşkanı'na hakaretten suç kaydı çıktı VİDEO









