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- Şişli'de yakıt alan sürücü, eğilen çalışanın bacağını ezdi
Şişli'de yakıt alan sürücü, eğilen çalışanın bacağını ezdi
Harekete geçen bir aracın yerdeki çalışanın bacağını ezdiği anlar kameraya yansırken, hafif yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 07.09.2020 - 10:24
- Güncelleme : 07.09.2020 - 10:24
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir sürücü, istasyondan ayrılmak için harekete geçti.
O esnada pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A. ise yere uzandı.
ÇALIŞANIN BACAĞINI EZDİ
Çalışanı göremeyen sürücü, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Bağırma sesi üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü, aracı durdurdu.
İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yakıt alan sürücü eğilen çalışanın bacağını ezdi
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu.