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    Şişli’de yangın, kar altında sokakta kaldılar

    Şömine bacasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir apartmanın çatısında çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, bir anda bastıran kar yağışı apartman sakinlerine zor anlar yaşattı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 17:52
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    Şişli’de yangın, kar altında sokakta kaldılar

    İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı'nda bulunan Elhan Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlatırken, apartman sakinleri de panikle dışarıya kaçtı.

    BİNA SAKİNLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

    5’inci katta oturan iki genç birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yine 5’inci kattaki diğer dairede oturan kişiler de birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

    Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yangın çıkan apartman sakinleri zor anlar yaşadı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İddiaya göre 5’inci kattaki dairede, şömine bacasından çıkan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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