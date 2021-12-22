Şişli'de yangında mahsur kalanları itfaiye ile çevredekiler kurtardı

Şişli'de bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışan bir kişi merdivenden düştü.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta saat 22.30'da 5 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Bu sırada işten dönen bir bina sakini, yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

BAZI BİNA SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bina içine dolarken, bazı bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Binanın girişindeki dairede mahsur bir kişi, pencerenin demir korkuluklarını kıran vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALANLARI KURTARDI

İtfaiye ekipleri, elektrik panosunu saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bodrum katta mahsur kalan bir kadın da itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı.

Bu sırada, 4'üncü kattaki dairesinden kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışan bir kişi ise merdivenden düşerek kafasından yaralandı. Yaralıya ambulansta pansuman yapılarak müdahale edildi.

KAÇARKEN MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Merdivenden düşerek yaralanan Fatih Yılmaz, “Evimde oturuyordum. Işıklar birden yanıp yanıp sönmeye başladı, sonra da elektrik kesildi. Evin içine duman dolunca kedimi alarak dışarı çıkmak istedim. Kedim kaçtı gitti. Bir süre onu aradıktan sonra bulamayınca evden çıktım. Karanlıkta merdivenden inmeye çalışırken tökezleyip düştüm" dedi.

PENCERENİN DEMİR KORKULUKLARINI KIRARAK KURTARDILAR

Yangını fark ederek binadaki komşularını uyaran Ufuk Toprak, “İşten dönmüştüm. Binanın önüne gelince dumanları fark ettim. Komşulara ve itfaiyeye haber verdim. Ev arkadaşım içeride mahsur kaldı. Pencerenin demirini kırarak onu ve köpeğimizi dışarı çıkardık" diye konuştu.