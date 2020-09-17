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    Şişli'de yapılan nikahta kavga çıktı, gelin fenalaştı

    Şişli Evlendirme Dairesi’nde nikah öncesinde çiftin akrabaları arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gelin arbede arasında kalarak fenalık geçirdi.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 15:58
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    Şişli'de yapılan nikahta kavga çıktı, gelin fenalaştı

    Şişli Evlendirme Dairesi’nde nikah kıymak için bir araya gelen çiftin yakınları arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Olayın ihbarını alan polis, çok sayıda ekip ile evlendirme dairesine geldi. Burada tarafları ayıran polis ekipleri kalabalığın da olay yerinden uzaklaşmasını sağladı.

    GELİN FENALAŞTI

    Bu sırada kavga yüzünden arada kalan gelin fenalaştı. Sağlık ekipleri evlendirme dairesine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı.

    nikah kavga gelin

    Gelinin fenalaşarak yere yığıldığı daha sonra akrabaları tarafından bir yere oturtulmaya çalışıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

    Şişli'de yapılan nikahta kavga çıktı, gelin fenalaştı VİDEO

    kavga

    kavga

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