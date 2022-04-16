Şişli'de yarım milyon değerinde bonzai ele geçirildi

Bekçiler tarafından yakalanan bir zehir tacirinin çantasından 4,5 kilogram bonzai çıktı. Piyasa değeri yüksek olan uyuşturuculara el konulurken, şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul'un Şişli sokaklarında geçtiğimiz gece hareketli anlar yaşandı.

Devriye gezen bekçiler, sokakta yürüyen Z.Ö.'yü şüphe üzerine durdurup üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Çantasından 4,5 kilo bonzai çıktı

Şahsın çantasında yapılan aramada vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yarım milyon değerinde, yaklaşık 4,5 kilogram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bekçiler yarım milyon değerinde bonzai ele geçirdi

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre, üst aramasında ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Z.Ö., gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Z.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.