Şişli’de yaşlı hırsız ürünleri çalıp dükkanın önünde çikolata yedi Bölgedeki bir dükkana dadanan 70 yaşındaki hırsız, çaldığı ürünlerle birlikte iş yerinin önünde hiçbir şey olmamış gibi cebinden çıkarttığı çikolatayı yemeye başladı. Şahıs, 3 gün sonra yakayı ele verdi.

İHA

Hırsızlar için zaman ve mekan farketmiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Şişli ilçesi.

Bölgede geçtiğimiz aylarda garip bir hırsızlık olayı yaşandı. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir iş yerine giren bereli ve çantalı yaşlı bir şahıs, dizüstü bilgisayar, mali defter ve 8 adet koleksiyon yapılan boş alkol şişesi çaldı.

Cebinden çıkardığı çikolatayı yedi

Soğukkanlı hırsız, iş yerinden çıktıktan sonra dikkat çekmemek için bir de çikolata yedi.

Yaşananlar kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından kısa sürede yakalanan hırsız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 gün sonra yakayı ele verdi

Bir süre sonra uzaklaşan hırsız kayıplara karışırken, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, olaydan 3 gün sonra cadde üzerinde hırsızın eşkaline benzeyen bir şahsı durdurdu.

Gözaltına alındı

Yapılan incelemeler sonucunda iş yerinden hırsızlık yapan şahsın 70 yaşındaki C.A.D.A. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “iş yeri ve kurumdan hırsızlık” suçundan adli işlem yayılan şahıs adliyeye sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.