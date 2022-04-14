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- Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu
Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu
Yolda yürürken aracın çarptığı şahıs, arkadaşıyla sürücüyü dövdü. Sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınan ikiliden 1'i tutuklandı.
- 14.04.2022 - 10:17
- Güncelleme : 14.04.2022 - 10:49
İstanbul Şişli'de 30 Mart günü yaşanan olayda, F.F.B. isimli şahıs otomobiliyle yoldan geçmekte olan Oktay S. isimli şahsa çarptı.
Bu etkiyle sinirlerine hakim olamayan Oktay S. otomobilin kapısını açarak sürücüye saldırmaya başladı.
Arkadaşıyla birlikte sürücüyü tekme tokat darbetti
DHA'nın haberine göre, Oktay S'nin yanında bulunan arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı.
Alevlerin dinmediği saldırıda çevredekilerin müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı.
Şikayetçi olunan yaya tutuklandı
Otomobil sürücüsü F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu ViDEO