Petrol
107.57
-1.11%
Euro
15.96
0.31%
Dolar
14.61
0.13%
Altın
927.93
-0.04%
Borsa
2475
0.58%
Bitcoin
606.958
3.02%
BTXN Coin
31.58
2.89%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu

    Yolda yürürken aracın çarptığı şahıs, arkadaşıyla sürücüyü dövdü. Sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınan ikiliden 1'i tutuklandı.
    • 14.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu

    İstanbul Şişli'de 30 Mart günü yaşanan olayda, F.F.B. isimli şahıs otomobiliyle yoldan geçmekte olan Oktay S. isimli şahsa çarptı.

    Bu etkiyle sinirlerine hakim olamayan Oktay S. otomobilin kapısını açarak sürücüye saldırmaya başladı.

    Arkadaşıyla birlikte sürücüyü tekme tokat darbetti

    DHA'nın haberine göre, Oktay S'nin yanında bulunan arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı.

    Alevlerin dinmediği saldırıda çevredekilerin müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı.

    Şikayetçi olunan yaya tutuklandı

    Otomobil sürücüsü F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Şişli'de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu ViDEO

    Şişli de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu #1

    Şişli de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu #2

    Şişli de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu #3

    Şişli de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu #4

    Şişli de yaya çarpan sürücü, 2 kişiden dayak yedi: 1 tutuklu #5


    İlginizi Çekebilir

    'İstanbul depremi için zaman daralıyor'
    Gündem

    'İstanbul depremi için zaman daralıyor'

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    'Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem'
    Dünya

    'Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem'

    Görüş Bildir