Şişli'de yaya yola park eden otomobile, notla tepki gösterildi

Araçların kaldırımlara park edilmesine tepki gösteren yayalar, hazırladıkları notları camlara yapıştırıyor.

Yaya yollarına park edilen araçlar nedeniyle birçok kişi mağduriyet yaşıyor.

Engellilerin, çocukların ve yaşlıların yanında her yayayı riske atan durum, vatandaşları bezdirdi.

Araçların kaldırımlara park edilmesi, vatandaşlar tarafından tepki toplamaya başlarken, bu tepki bir akıma dönüştü.

İstanbul Şişli'de de bir araç, kaldırım üzerine park edildi.

"YAYA YOLUNA BU ARACI PARK ETTİĞİM İÇİN BEN BİR GERİ ZEKALIYIM"

Aracın kaldırıma park edilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir geri zekalıyım." notunu camlara yapıştırdı.

AKIMA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin yanında, geçtiğimiz günlerde Bursa'da da benzer bir olay meydana geldiği akıllara geldi.

Bursa'da da hatalı park eden bir şahsın aracına, "Değerli öküz, aracını düzgün park et." notu yapıştırılmıştı.