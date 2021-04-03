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    Şişli'de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

    İstanbul Şişli'de ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşüren Mustafa D.'nin parasını alıp kayıplara karışan kişi, aldığı parayla birlikte evinde yakalandı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 04:05
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 04:13
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    Şişli'de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

    Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyen Mustafa D., ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

    GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

    Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı.

    İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü.

    Şişli'de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı-Video

    Şişli de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı #1

    EVİNDE PARAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

    Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi'nde işlem yapan L.Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.'yi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa D.'ye teslim edildi.

    Şişli de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı #2

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