Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

Şişli'de yere düşen 100 bin lirayı alıp kaybolan kişi yakalandı

İstanbul Şişli'de ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşüren Mustafa D.'nin parasını alıp kayıplara karışan kişi, aldığı parayla birlikte evinde yakalandı.