Euro
8.4239
0.38%
Dolar
6.9825
0.24%
Altın
400.15
0.66%
Borsa
1.541
0%
Bitcoin
362.700
1.45%
EXEN Coin
17.22
2.19%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler

    Yoğun kar yağışının ardından, yokuşta kayan aracı durdurmak isteyen 2 kişi, aracın önüne geçerek kaymayı engellemeye çalıştı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler

    İstanbul'da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler, sokak aralarında zor anlar yaşadı. Şişli Fulya Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi fakat bir süre sonra kaymaya başladı. Aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti.

    BAŞARAMADILAR

    Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan 2 kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi.

    Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler VİDEO

    Şişli de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler #1

    BİNAYA ÇARPTI

    Beyoğlu Galata’da ise buzlanan sokak, lüks bir otomobilin sürücüsüne zor anlar yaşattı. Seyir halindeyken kaymaya başlayan lüks araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Şişli de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler #2

    Şişli de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir