Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler

Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler

Yoğun kar yağışının ardından, yokuşta kayan aracı durdurmak isteyen 2 kişi, aracın önüne geçerek kaymayı engellemeye çalıştı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler, sokak aralarında zor anlar yaşadı. Şişli Fulya Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi fakat bir süre sonra kaymaya başladı. Aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti.

BAŞARAMADILAR

Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan 2 kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi.

Şişli'de yokuştan kayan arabayı durdurmak için önüne geçtiler VİDEO

BİNAYA ÇARPTI

Beyoğlu Galata’da ise buzlanan sokak, lüks bir otomobilin sürücüsüne zor anlar yaşattı. Seyir halindeyken kaymaya başlayan lüks araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.