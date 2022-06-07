Petrol
120.27
0.64%
Euro
17.9809
1.35%
Dolar
16.7544
1.09%
Altın
996
1.55%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
501.672
-3.78%
BTXN Coin
11.38
-6.10%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı

    Bir kadının telefonunu çalan yankesici 3 kişiden 1'i, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.
    • 07.06.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı

    İstanbul'un Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen kadının yanına yanaşan 3 şahıstan biri, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre; telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelilerin peşinden bir süre koştu.

    Kaçan kişiyi vatandaşlar yakaladı

    Çevredeki vatandaşlar da kaçan şahıslardan birini yakalayarak emniyet güçlerine teslim etti.

    Gözaltına alınan H.Ö. isimli çocuk, ailesine teslim edilirken, yankesicilik anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar VİDEO

    Şişli de yolda yürürken telefonunu çaldırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    '22-25 milyon ton tahıl bloke edildi'
    Dünya

    '22-25 milyon ton tahıl bloke edildi'

    Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor
    Kültür Sanat

    Heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesi 100 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

    Görüş Bildir