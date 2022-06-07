Şişli'de yolda yürürken telefonunu çaldırdı

Bir kadının telefonunu çalan yankesici 3 kişiden 1'i, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen kadının yanına yanaşan 3 şahıstan biri, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelilerin peşinden bir süre koştu.

Kaçan kişiyi vatandaşlar yakaladı

Çevredeki vatandaşlar da kaçan şahıslardan birini yakalayarak emniyet güçlerine teslim etti.

Gözaltına alınan H.Ö. isimli çocuk, ailesine teslim edilirken, yankesicilik anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar VİDEO