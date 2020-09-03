Kafasına 10 katlı otelin çatı katından pencere camı düşen ağır yaralı Şerafettin Ö., hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 10 katlı bir otelin çatı katındaki sürgülü cam, Şerafettin Ö.'nün başına düştü.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Şerafettin Ö.'nün ilk yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir temizlik görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının başına kağıt mendille tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale yapılan Şerafettin Ö., daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerafettin Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Şişli'de yoldan geçen gencin kafasına cam düştü

"BİNADAN CAM FIRLADI"

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, pencere camının düşme nedeninin belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Talihsiz bir kaza geçiren Şerafettin Ö.'nün ilk yardımına koşan temizlik görevlisi Savaş Koşu, "Delikanlı yolda yürüyordu. Binadan cam fırladı, kafasına vurdu. Cam kafasına vurunca yere yattı. Sonra kan fırlamaya başladı. Ben de kağıt mendili çıkartıp alnına tampon yaptım. Bu sefer de burnu şişti." dedi.

"PAT DİYE SES DUYDUM"

Markete giderken olaya şahit olduğunu söyleyen Kadir Pesen, “Markete gidiyordum, pat diye ses duydum. Otelin terasından cam düştü. Genç bir çocuktu. Kafası yarılmıştı. Allah yardımcısı olsun.” dedi.