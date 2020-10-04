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- Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı
Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı
İşlek bir cadde üzerinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmada iki otomobilin sürücüleri, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı. O anlar, bir motosikletin kask kamerasına kaydedildi.
- İHA
- 04.10.2020 - 10:16
- Güncelleme : 04.10.2020 - 10:16
Geçtiğimiz 14 Ağustos Cuma günü saat 19.20 sıralarında İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Araçtakilerin de karışması üzerine kavga büyüdü.
ORTALIK DURULMADI
Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı ancak taraflardan biri yere düşünce ortalık yeniden karıştı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Diğer sürücünün yere düşen sürücüye yumruk atmasının ardından devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Tarafların uzaklaştırılmasının ardından duran trafik normale döndü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.