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    Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı

    İşlek bir cadde üzerinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmada iki otomobilin sürücüleri, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı. O anlar, bir motosikletin kask kamerasına kaydedildi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 10:16
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    Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı

    Geçtiğimiz 14 Ağustos Cuma günü saat 19.20 sıralarında İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Araçtakilerin de karışması üzerine kavga büyüdü.

    ORTALIK DURULMADI

    Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı ancak taraflardan biri yere düşünce ortalık yeniden karıştı.

    ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

    Diğer sürücünün yere düşen sürücüye yumruk atmasının ardından devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek sonlandırdı. Tarafların uzaklaştırılmasının ardından duran trafik normale döndü.

    Şişli de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

    Şişli de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı #2

    Şişli de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı #3

    Şişli de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı #4

    Şişli de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı #5

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