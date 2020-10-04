Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı

Şişli'de yumruklu trafik kavgası kameraya yansıdı

İşlek bir cadde üzerinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmada iki otomobilin sürücüleri, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı. O anlar, bir motosikletin kask kamerasına kaydedildi.