Yağışlı havanın da etkisiyle 7 aracın karıştığı kazada, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda arızalanan 34 YTZ 97 plakalı otomobil sürücüsü, sol şeritte durarak zincirleme kazaya sebep oldu.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yolda seyreden 34 JU 3376 plakalı otomobil sürücüsü, arızalı aracı görerek dururken, arkadan gelen 34 EGU 78 plakalı otomobil sürücüsü yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü 4 araç daha, kazaya karıştı.

CAN KAYBI YA DA YARALANA YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

"VURMAMAK İÇİN DURDUM BANA VURDULAR"

Kazaya karışan sürücülerden biri yaşananları anlatarak, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Şişli'de zincirleme kaza