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    Şişli'deki asker eğlencesinde meşaleler patladı

    Asker uğurlamak için eğlence yapan gençlerin ellerinde patlayan meşaleler yanığa neden oldu. Bölgedeki bir dükkanın camı patlamadan etkilenirken yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 31.05.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:58
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    Şişli'deki asker eğlencesinde meşaleler patladı

    Şişli'nin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenlendi.

    Bu sırada meşale yakan arkadaş grubundan, meşalelerin patlaması nedeniyle 2 kişi yaralandı.

    Elleri yandı

    Ellerinde yanıklar oluşan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

    Bir diğer yandan patlayan meşale, mahalledeki bir dükkânın camının kırılmasına neden oldu.

    Şişli'deki asker eğlencesinde meşaleler patladı ViDEO

    O anlar kamerada

    Meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

    "Cam bu hale geldiyse insanlara zarar gelmememsi mucize"

    Esnaf Şenol Çelik, "Camı bu hale getirdiyse, insanlara zarar gelmemesi bir mucize. Meşale düştüğü için patlamış. Sonra da cama çarpmış. Elleri yanan 2 kişinin ciddi bir durumu yokmuş. Ucuz atlatmışlar." dedi.

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #1

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #2

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #3

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #4

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #5

    Şişli deki asker eğlencesinde meşaleler patladı #6

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