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    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga

    19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:12
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    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga

    25 yaşındaki Atakan G., geçtiğimiz ay İstanbul’un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi’nde husumetlisi olan Emircan A. (19) ile karşılaştı.

    Saat 22.30 sıralarında ikili arasında başlayan tartışmada Atakan G., kendisine silah doğrultan Emircan A.‘dan korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.

    PARMAK SALLAYINCA SİLAHLA VURULDU

    Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine G. parmağını sallayarak A.’yı tehdit etti.

    Bu harekete sinirlenen Emircan A., silahını çekerek bakkal içerisine kaçan Atakan G.’yi bacağına ateş ederek yaraladı.

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga VİDEO

    SALDIRGAN KAÇTI

    Dehşet anlarının kameralara saniye saniye yansıdığı olayda genç acıyla yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçtı.

    Olayın ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga #1

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunan yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga #2

    13 FARKLI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

    Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, emniyette 13 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. (19) olduğu tespit edildi.

    Devam eden çalışmalarda saldırgan Emircan A., geçtiğimiz hafta pazartesi günü Mecidiyeköy’deki bir sokak üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga #3

    “KASTEN YARALAMA” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Emircan A., ifadesi alınarak sorgulandı.

    Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Emircan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga #4

    Şişli’deki bakkalda silahlı kavga #5


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