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Şişli’deki bakkalda silahlı kavga
- İHA
- 31.01.2022 - 10:13
- Güncelleme : 31.01.2022 - 11:12
25 yaşındaki Atakan G., geçtiğimiz ay İstanbul’un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi’nde husumetlisi olan Emircan A. (19) ile karşılaştı.
Saat 22.30 sıralarında ikili arasında başlayan tartışmada Atakan G., kendisine silah doğrultan Emircan A.‘dan korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.
PARMAK SALLAYINCA SİLAHLA VURULDU
Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine G. parmağını sallayarak A.’yı tehdit etti.
Bu harekete sinirlenen Emircan A., silahını çekerek bakkal içerisine kaçan Atakan G.’yi bacağına ateş ederek yaraladı.
Şişli’deki bakkalda silahlı kavga VİDEO
SALDIRGAN KAÇTI
Dehşet anlarının kameralara saniye saniye yansıdığı olayda genç acıyla yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçtı.
Olayın ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunan yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
13 FARKLI SUÇTAN KAYDI BULUNDU
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, emniyette 13 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. (19) olduğu tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda saldırgan Emircan A., geçtiğimiz hafta pazartesi günü Mecidiyeköy’deki bir sokak üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
“KASTEN YARALAMA” SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Emircan A., ifadesi alınarak sorgulandı.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Emircan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.