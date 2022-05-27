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Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu

Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu

Silah sesleri üzerine bir eve giden polis ekipleri, 3 kişiyi ölü buldu. İlk bilgilere göre cinnet getiren eski sevgili, 2 kişiyi öldürdükten sonra kendi canına kıydı.