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    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu

    Silah sesleri üzerine bir eve giden polis ekipleri, 3 kişiyi ölü buldu. İlk bilgilere göre cinnet getiren eski sevgili, 2 kişiyi öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
    • 27.05.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 11:05
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    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu

    İstanbul’un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Yakınları gözyaşlarını tutamadı

    Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

    Bina önüne gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu #1

    Eski sevgili cinneti

    Polis ekipleri bu arada olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

    İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

    Olay yerinde inceleme devam ediyor.

    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu #2

    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu #3


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