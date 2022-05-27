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- Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu
Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu
Silah sesleri üzerine bir eve giden polis ekipleri, 3 kişiyi ölü buldu. İlk bilgilere göre cinnet getiren eski sevgili, 2 kişiyi öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
- 27.05.2022 - 10:15
- Güncelleme : 27.05.2022 - 11:05
İstanbul’un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yakınları gözyaşlarını tutamadı
Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
Bina önüne gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.
Eski sevgili cinneti
Polis ekipleri bu arada olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.
İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.
Olay yerinde inceleme devam ediyor.