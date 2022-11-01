Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki Galata Deresi Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında bir cinayet işlenmişti.

34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.

Şüpheliler, olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre; o anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; otomobilin yanına yaklaşan diğer aracın içerisinden çıkan şahıslar, otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği, sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görüldü.

Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri VİDEO



