Şişli'deki gecekonduda katliam: 1 kişi gözaltına alındı

İkisi kadın 3 kişinin gecekondunda öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aranan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda geçtiğimiz cuma akşamı Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan'ın cesedi bulunmuştu.

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişiyle ilgili hemen inceleme başlatılmıştı.

1 kişi gözaltında

Polis bugün, bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre B.P. isimli kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘Uyuşturucu kullanmak için bir araya geldiler’ iddiası

Öte yandan 4 kişinin, gecekonduda uyuşturucu kullanmak için bir araya geldikleri, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı, kısa sürede büyüyen kavgada silahını çıkaran şüphelinin Ateş, Vural ve Özturan’ı kafasından vurarak öldürdüğü, sonrasında da evden kaçtığı öne sürülmüştü.