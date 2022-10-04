Petrol
90.71
2.08%
Euro
18.4209
1.06%
Dolar
18.5344
-0.08%
Altın
1.018
0.49%
Borsa
3463
0.00%
Bitcoin
373.229
3.22%
BTXN Coin
11.00
6.79%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Şişli'deki genç kız 11'inci kattan düşerek can verdi

    Okuldan eve dönüp kardeşleriyle şakalaşan 14 yaşındaki genç kız, bir anda camdan aşağı düştü. 11'inci kattan zemine düşen genç kız hayatını kaybetti.
    • 04.10.2022 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'deki genç kız 11'inci kattan düşerek can verdi

    İstanbul Şişli'nin Halide Edip Adıvar Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

    Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayrak’ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan eve döndü.

    Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

    Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Genç kız kurtarılamadı

    İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şişli deki genç kız 11 inci kattan düşerek can verdi #1

    Olay yeri saatlerce incelendi

    Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada saatlerce çalışma yaptı.

    Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

    "Kız kardeşleriyle şakalaşmışlar"

    Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, “Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de ‘baban adliyede arama’ diyor. O da ‘tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim’ diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar.

    Şişli deki genç kız 11 inci kattan düşerek can verdi #2

    "Ablasının yüzüne bakmış ve aşağı düşmüş"

    Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş” dedi.

    "Sanki yerde yatıyor gibiymiş"

    “Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşüktü, daha ölmemişti” diyen dayı Hasan Bayrak, “Genç kızı yerde görenler ne bir kan ne de başka bir şey görmüş. Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş. Hastanede vefat ediyor ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Babasına sonradan bildirmişler, duyunca caminin oradan koşarak gelmiş. Babasının isteği üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderildi” ifadelerini kullandı.

    Şişli deki genç kız 11 inci kattan düşerek can verdi #3

    Şişli deki genç kız 11 inci kattan düşerek can verdi #4


    Apple, çip üretimi için TSMC'nin zamlarını kabul etti
    Teknoloji

    Apple, çip üretimi için TSMC'nin zamlarını kabul etti

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Yurt içi piyasalar enflasyon verilerini bekliyor
    Ekonomi

    Yurt içi piyasalar enflasyon verilerini bekliyor

    Görüş Bildir