Şişli'deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı

Günlük kiralanan evde işlenen cinayetin 2 zanlısı yakalandı. Zanlıların, birbirlerini suçlamalarının ardından cinayeti kazara işlediklerini söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta 43 yaşındaki Rasim Kocaman, Azerbaycan uyruklu Jabir R.(24) ve Hikmet T.(28) günlük kiralık ev tuttu.

Saat sabah 07.50 sıralarında üç arkadaş alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.

Evden silah sesi gelmesiyle birlikte aynı apartmanda ikamet eden komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNUNDAN VURULDU

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Rasim Kocaman'ın boynundan vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'KAZARA' ÖLDÜRDÜK

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Jabir R.'yi evinde gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, Hikmet T.'yi ise Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinayette kullanılan silah ile yakaladı.

İki şüphelinin emniyetteki sözlü ifadelerinde birbirlerini suçladıkları, ve 'kazara öldürdük' dedikleri öne sürüldü.

APARTMANA GİRİŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Hikmet T.'nin farklı suçlardan 16 sabıka kaydı, Azerbaycan uyruklu Jabir R.'nin ise her hangi bir kimlik, oturma izni olmadığı ve üzerinden sadece doğum belgesi çıktığı öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Jabir R. ve Hikmet T.'nin apartmana giriş anları, güvenlik kamerasına yansıdı.













