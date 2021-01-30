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    Şişli'deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı

    Günlük kiralanan evde işlenen cinayetin 2 zanlısı yakalandı. Zanlıların, birbirlerini suçlamalarının ardından cinayeti kazara işlediklerini söylediği belirtildi.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 16:18
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    Şişli'deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı

    Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta 43 yaşındaki Rasim Kocaman, Azerbaycan uyruklu Jabir R.(24) ve Hikmet T.(28) günlük kiralık ev tuttu.

    Saat sabah 07.50 sıralarında üç arkadaş alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.

    Evden silah sesi gelmesiyle birlikte aynı apartmanda ikamet eden komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BOYNUNDAN VURULDU

    Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Rasim Kocaman'ın boynundan vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    'KAZARA' ÖLDÜRDÜK

    Asayiş  Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Jabir R.'yi evinde gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, Hikmet T.'yi ise Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinayette kullanılan silah ile yakaladı.

    İki şüphelinin emniyetteki sözlü ifadelerinde  birbirlerini suçladıkları, ve 'kazara öldürdük' dedikleri öne sürüldü.

    APARTMANA GİRİŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

    Hikmet T.'nin farklı suçlardan 16  sabıka kaydı, Azerbaycan uyruklu Jabir R.'nin ise her hangi bir kimlik, oturma izni olmadığı ve üzerinden sadece doğum belgesi çıktığı öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan Jabir R. ve Hikmet T.'nin apartmana giriş anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şişli deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı #1

    Şişli deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı #2

    Şişli deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı #3

    Şişli deki günlük kiralık ev cinayetinin zanlıları yakalandı #4

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