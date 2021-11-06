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    Şişli'deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı

    Park halindeki araçlara saç tarama bahanesiyle yaklaştıktan sonra hırsızlık yapan şahıs, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 13:20
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    Şişli'deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı

    İstanbul Şişli'de 8 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında 5 ayrı otomobilden 5 cep telefonu, 10 çeyrek altın, 6 gram altın ve 50 avro para çalındı.

    Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayın gerçekleştiği adreslerde güvenlik kameralarını inceledi.

    Şüphelinin 45 yaşındaki H.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, geçen çarşamba Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi'nde yakalandı.

    OTODAN HIRSIZLIK SUÇUYLA TUTUKLANDI

    Şüphelinin park halindeki araçlara saç tarama bahanesiyle yaklaştığı ve araçları kontrol ettikten sonra hırsızlık yaptığı belirlendi. H.B.  'Otodan Hırsızlık' ve 'Açıktan Hırsızlık' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Şişli'deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı VİDEO

    Şişli deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı #1

    Şişli deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı #2

    Şişli deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı #3

    Şişli deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı #4

    Şişli deki hırsız, aynasından saçını kontrol ettiği araçtan hırsızlık yaptı #5

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