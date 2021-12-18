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    Şişli'deki hırsız, girdiği evden mont çaldı

    Girdiği evden cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat ve gözlük çalan hırsız, çaldığı montları da üst üste giyerek binadan çıktı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 17:32
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    Şişli'deki hırsız, girdiği evden mont çaldı

    İstanbul Şişli Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir eve giren şüpheli, cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat, gözlük ve montları alarak kaçtı.

    Ev sahibi, N.O.K. ve S.H., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, binadaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    ARACI TESPİT EDİLDİ

    Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin bindiği aracı tespit etti. Otomobilin güzergahta bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı belirlendi.

    Otomobilin M.H.T.'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Sakızağacı Caddesinde durduruldu.

    Şişli deki hırsız, girdiği evden mont çaldı #1

    ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

    Otomobilde bulunan M.F.D., M.H.T. ile A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda evden hırsızlık olayında incelenen görüntülerdeki kişinin A.E olduğu öğrenildi.

    Evden çaldığı montları üst üste giyerek binadan çıkan şüphelinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, M.F.D.'nin ise 'parada sahtecilik' suçundan arandığı belirlendi.

    Şişli'deki hırsız, girdiği evden mont çaldı VİDEO


    Şişli deki hırsız, girdiği evden mont çaldı #2

    TUTUKLANDI

    Emniyette işlemleri biten M.H.T., A.E. ve M.F.D. adliyeye sevk edildi. A.E. ve M.F.D. isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, M.H.T. ise tutuklandı.

    Şişli deki hırsız, girdiği evden mont çaldı #3

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