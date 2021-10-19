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    Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı

    Markete yük indirilen kamyonun sürücü koltuğunun boş olmasını fırsat bilen hırsızın, araçtan 2 telefon çalması kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:15
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    Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı

    Ankara'dan İstanbul Şişli'deki bir markete ürün getiren kamyon sürücüsü, kamyonun kapısını kilitlemeyi unuttu.

    Bir şüpheli de kamyonun kapısını kontrol ettikten sonra torpidoda bulunan iki adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    2 TELEFONU ÇALIP KAÇTI

    Görüntülere, etrafı kontrol eden şüphelinin etraftakilere aldırış etmeden kamyonun kapısını açması ve içerideki iki cep telefonunu alarak uzaklaşması yansıdı.

    Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı VİDEO

    Şişli deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı #1

    Şişli deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı #2

    Şişli deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı #3

    Şişli deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı #4

    Şişli deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı #5

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