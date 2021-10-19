Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı

Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı

Markete yük indirilen kamyonun sürücü koltuğunun boş olmasını fırsat bilen hırsızın, araçtan 2 telefon çalması kameraya yansıdı.

Ankara'dan İstanbul Şişli'deki bir markete ürün getiren kamyon sürücüsü, kamyonun kapısını kilitlemeyi unuttu.

Bir şüpheli de kamyonun kapısını kontrol ettikten sonra torpidoda bulunan iki adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

2 TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Görüntülere, etrafı kontrol eden şüphelinin etraftakilere aldırış etmeden kamyonun kapısını açması ve içerideki iki cep telefonunu alarak uzaklaşması yansıdı.

Şişli'deki hırsız, yükleme yapılan kamyondan 2 telefon çaldı VİDEO



















