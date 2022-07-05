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    Şişli'deki inşaatta toprak kayması meydana geldi

    Şişli’de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.
    • 05.07.2022 - 23:08
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    Şişli'deki inşaatta toprak kayması meydana geldi

    Saat 19.00 sırlarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak’ta temel kazma çalışmaları yapılan inşaat alanında çalışma yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

    2 işçi için zamanla yarış

    İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük altında kalan 2 inşaat işçisini kurtarmak için çalışma başlattı.

    Şişli'deki inşaatta toprak kayması meydana geldi - VİDEO

    2 saatlik çalışmayla kurtarıldılar

    İHA'Nın haberine göre; beline kadar göçük altında kalan inşaat işçilerini itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonrası çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Şişli deki inşaatta toprak kayması meydana geldi #1

    Şişli deki inşaatta toprak kayması meydana geldi #2

    Şişli deki inşaatta toprak kayması meydana geldi #3

    Şişli deki inşaatta toprak kayması meydana geldi #4

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