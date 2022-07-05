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Şişli'deki inşaatta toprak kayması meydana geldi
Şişli’de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.
- 05.07.2022 - 23:08
Saat 19.00 sırlarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak’ta temel kazma çalışmaları yapılan inşaat alanında çalışma yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
2 işçi için zamanla yarış
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük altında kalan 2 inşaat işçisini kurtarmak için çalışma başlattı.
Şişli'deki inşaatta toprak kayması meydana geldi - VİDEO
2 saatlik çalışmayla kurtarıldılar
İHA'Nın haberine göre; beline kadar göçük altında kalan inşaat işçilerini itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonrası çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.